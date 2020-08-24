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futebol

Criar para avançar na Copa: a óbvia, mas contida necessidade do Vasco

Cruz-Maltino tem a obrigação de vencer o jogo contra o Goiás, na quarta-feira. Para isso, precisa alimentar mais o ataque do que na última partida e na maior parte da penúltima...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 07:30

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 07:30

Crédito: Talles Magno ainda procura a melhor forma depois do retorno aos gramados (Rafael Ribeiro / Vasco
Ramon Menezes mantém a calma. O jeito de ser e de falar do técnico do Vasco denotam tranquilidade. Mas o time cruz-maltino tem um desafio para o próximo jogo: criar mais do que o visto no último domingo, contra o Grêmio, e durante mais de 60 minutos da partida com o Ceará, na última quinta-feira.Isso porque, já nesta quarta-feira, o adversário será o Goiás, pela Copa do Brasil. No primeiro jogo do confronto, derrota por 1 a 0, em casa. Defensivamente, o Cruz-Maltino beira à perfeição. Embora tenha passado por sustos no início de jogos recentes, somente uma bola - de pênalti - passou por Fernando Miguel. O ataque é que carece de mais oportunidades.
- Futebol, para mim, é a busca por equilíbrio. Temos que trabalhar muito para fazer muitos gols e tomar poucos gols. Equilíbrio nos setores é o que temos trabalhado aqui. O próximo adversário é uma outra história - explicou, sereno, o técnico do Vasco. E ele concluiu:
- O lado positivo é que eu tenho todos os atletas à disposição. Agora, vamos pensar única e exclusivamente na Copa do Brasil. Evoluir, temos que evoluir a cada dia, mesmo com as vitórias. Hoje (domingo), enfrentamos um adversário muito forte e mostramos um equilíbrio muito forte. Estou muito tranquilo, vamos trabalhar muito - garantiu.
Ao citar que tem "todos os jogadores à disposição", Ramon fala dos atletas de ataque recuperados de problemas físicos: Vinícius - que poderia jogar 25 minutos, no máximo, no último domingo - e Bruno César. Yago Pikachu, mesmo sendo lateral, tem características ofensivas, e pode ser novidade no grupo de relacionados para o meio de semana.
De fato, as aspirações indicam que o Grêmio é o adversário mais forte que o Vasco encarou com o novo treinador. Em teoria, mais forte que o Goiás. Mas o sinal amarelo está ligado.

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