Cria do Santos, Giovanni Manson justifica escolha pelo Ajax em sua ida para a Europa: 'Projeto e tamanho'

Crédito: Divulgação/Ajax

No início do ano o Santos perdeu para a Europa um dos principais destaques da sua categoria de base, o meia Giovanni Manson, que acertou a sua ida ao Ajax (HOL).

O garoto de 18 anos assinou o seu primeiro contrato como profissional com o clube holandês e, em contato exclusivo com o LANCE!, justificou a sua escolha pelos Godenzonens.

– O projeto e tudo aquilo que me foi apresentado. Além, claro, do tamanho da equipe mundialmente. Esses dois pontos foram determinantes para a minha escolha – disse à reportagem.E MAIS:Santos apresenta custos com pagamentos 51% acima do orçamento do primeiro trimestre de 2020Santos fecha primeiro trimestre de 2020 com superavit de R$ 16 milhões; entendaPeres teme punições mais pesadas por dívida com Hamburgo, mas não crê que Santos perca pontosCom Derlis, adversário do Santos na Libertadores volta aos treinosPeres afirma não possuir interesse em tentar reeleição no SantosPresidente do Santos crê em maratona de jogos e cautela nas contratações no retorno do futebolPeres mantém portas do Santos abertas a Cuca: 'Sou fã número um'Peres destaca chances de Jesualdo aos garotos no Santos e aprova trabalho do treinador: 'Primoroso'Empresário de Yuri Alberto responde críticas do presidente do SantosPeres avalia o seu trabalho à frente do Santos e faz autocríticaEmbora inicie a sua trajetória na equipe de Amsterdã pelo Jong Ajax, time B, que disputa a segunda divisão do Campeonato Holandês, Manson já teve contato com os brasileiros que fazem parte do elenco principal, Danilo Pereira e David Neres, com quem teve contato mais próximo. O ex-santista também aguarda a chegada de Antony, negociado pelo São Paulo com o clube europeu no início do ano.

– Quando estive na Holanda, tive muito contato com o David Neres. É um jogador muito divertido e que me recebeu da melhor maneira. Ia sempre na casa dele. É um cara da “resenha” e muito engraçado. Conheci o anilo também, no Centro de Treinamento. Espero conhecer o Antony muito em breve e que, nós quatro juntos, possamos dar muitas alegrias e títulos ao clube – afirmou o jogador.