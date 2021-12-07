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futebol

Cria das categorias de base, Michel vira destaque do Palmeiras profissional

Defensor soma melhores números do Verdão levando em consideração duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro
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LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 09:30

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 09:30

Destaque do Palmeiras nos últimos jogos, o zagueiro Michel vem ganhando oportunidades com Abel Ferreira nas últimas partidas, chamando atenção da comissão técnica e torcida palmeirense. Atuando com a equipe recheada de jogadores das categorias de base na reta final do Brasileirão, o jovem de 18 anos foi titular na vitória contra o Cuiabá e no empate diante do Athletico Paranaense, ambos fora de casa.
Estreando com Abel Ferreira no plantel principal na vitória por 3 a 0 diante da Ponte Preta, no Campeonato Paulista de 2021, o jovem aproveita a nova chance no elenco principal após o time titular receber férias antecipadas. Segundo dados retirados do aplicativo de estáticas SofaScore, o defensor teve a maior nota do Palmeiras nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, atingido média de 7.55.
Ao todo, em 180 minutos dentro das quatro linhas, somou 24 cortes, sete desarmes, venceu 71% dos duelos (12/17) e não fez nenhuma falta. Além disso, ofensivamente, deu a assistência que inaugurou o marcador na vitória por 3 a 1 diante do Cuiabá.Um dos grandes nomes da equipe Sub-20 do Verdão, o defensor titular da equipe dirigida por Paulo Victor Gomes soma 24 jogos na temporada, ainda sem balançar as redes. No Palmeiras desde 2019, foi Campeão do Paulista Sub-20 em 2020, da Copa do Brasil Sub-17 e da Supercopa Sub-17. Na decisão do estadual da última temporada, marcou o gol que levou a partida aos pênaltis e posteriormente vencida pelo Verdão.
Fã de Felipe Melo e inscrito na Libertadores de 2021, Michel tem contrato com o clube até 2026, sendo visto com bons olhos pela diretoria. Ainda com idade para atuar mais dois anos pelo Sub-20, deve ganhar mais chances na equipe profissional no Campeonato Paulista de 2022.
Com o zagueiro e novamente com a equipe recheada de atletas das categorias de base, o Palmeiras volta a campo na próxima na quinta-feira (9), às 21h30 (de Brasília) contra o Ceará, na Arena Barueri.
Crédito: Michelestreounavitóriapor3a0diantedaPonte(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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