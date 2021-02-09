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Cria da base, Calegari comemora seis anos de Fluminense: 'Seguimos juntos por novos sonhos'

Lateral-direito subiu ao profissional ainda nesta temporada e é titular da equipe comandada pelo técnico Marcão...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 16:24

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 16:24

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Titular do time de Marcão, o lateral-direito Lucas Calegari completa, nesta terça-feira, seis anos de Fluminense. Cria das categorias de base, o jogador foi promovido ao profissional nesta temporada e celebrou a marca através das redes sociais.
> Veja os jogadores mais utilizados pelo Fluminense durante a temporada
- Hoje um dia especial, completo 6 anos de Fluminense, clube onde realizei meus maiores sonhos, muito disso com a ajuda de todos os profissionais do Clube, muito obrigado Fluminense por todo apoio, por todo conhecimento serei eternamente grato, seguimos juntos por novos sonhos - escreveu.
Atualmente com 18 anos, Calegari chegou aos 12 no Fluminense. Promovido ao Sub-23 no início da temporada, o jogador logo subiu para o time principal após a venda de Gilberto ao Benfica (POR). Depois de começar como reserva, acabou conquistando a vaga, perdeu novamente para Igor Julião, mas atualmente é o homem de confiança de Marcão. São 21 jogos até o momento.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
No fim de 2019, Calegari renovou o contrato com o Fluminense até fevereiro de 2025. A multa rescisória está na casa dos 40 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões na cotação atual).
Calegari e o Fluminense entram em campo novamente nesta quarta-feira, no Maracanã. O Tricolor recebe o Atlético-MG, às 21h30, podendo confirmar a vaga na Libertadores. O duelo é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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