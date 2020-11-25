Crespo de técnico e má fase recente: como o Defensa y Justicia chega para enfrentar o Vasco

O desafio, agora, é continental. Mas assim como o Vasco, o adversário também vai mal das pernas. Nesta quinta-feira, o time encara o Defensa y Justicia, da Argentina, que ainda não venceu em quatro rodadas do atual campeonato local.Comandado pelo ex-centroavante Hernán Crespo, o time entrou na Sul-Americana após cair na fase de grupos da Copa Libertadores por um gol dos Santos, nos acréscimos do segundo tempo. Antes de cruzar o caminho do Vasco, a equipe passou pelo Deportivo Luqueño, do Paraguai, na fase anterior.
- O time começou bem com o Crespo, antes da pandemia, até empatou no Monumental - o River poderia ter tirado o título do Boca, que ganhou na rodada seguinte - explicou ao LANCE!, Marcos Sitnner, da página especializada Planeta Defensa y Justicia. E concluiu:
- Dos últimos oito jogos, ganhou um. Faz cinco partidas que não ganha. Crespo joga com um esquema de três zagueiros, mas recebe críticas porque o time toma muitos gols e não consegue consolidar o sistema, tampoco o muda. Muita gente já não gosta - explica.
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Apesar de não estar bem nas últimas semanas, o time de Florencio Varela, na Grande Buenos Aires, preservou jogadores na rodada de fim de semana. Cinco jogadores estiveram fora na derrota para o Colón, por 2 a 0. David Martínez e Marcelo Benítez nem estavam relacionados; Brain Romero e Francisco Pizzini entraram no decorrer da partida.