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CRB x Palmeiras: saiba como assistir ao duelo pela Copa do Brasil

A partida pela competição nacional terá transmissão na TV por assinatura e pay-per-view
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Publicado em 02 de Junho de 2021 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jun 2021 às 08:30
Crédito: AFP
Em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil 2021, jogo de ida, CRB e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (03), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió – AL.Atual campeão da Copa do Brasil, o Verdão encara o Galo da Praia, em Alagoas, em busca da vaga às oitavas da competição nacional. O CRB, nas fases anteriores, despachou o Goianésia e o Paysandu. O jogo de volta entre as equipes será na próxima quarta-feira (09), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.De acordo com o regulamento, não há gol qualificado fora de casa no torneio, ou seja, o empate na soma dos dois resultados leva a definição da vaga para as cobranças de pênalti.
CRB x Palmeiras terá transmissão AO VIVO para todo o Brasil no Sportv (TV por Assinatura) e Premiere (pay-per-view), com narração de Everaldo Marques, comentários de Ricardinho (por vídeo) e Maurício Noriega, Central do Apito com Sálvio Spinola e reportagens de Andrea Resende.

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