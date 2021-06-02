CRB x Palmeiras: saiba como assistir ao duelo pela Copa do Brasil

Em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil 2021, jogo de ida, CRB e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (03), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió – AL.Atual campeão da Copa do Brasil, o Verdão encara o Galo da Praia, em Alagoas, em busca da vaga às oitavas da competição nacional. O CRB, nas fases anteriores, despachou o Goianésia e o Paysandu. O jogo de volta entre as equipes será na próxima quarta-feira (09), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.De acordo com o regulamento, não há gol qualificado fora de casa no torneio, ou seja, o empate na soma dos dois resultados leva a definição da vaga para as cobranças de pênalti.