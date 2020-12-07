CRB x Cruzeiro. Onde seguir, palpites e prováveis escalações

Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Cruzeiro entra em campo nesta terça-feira, 8 de dezembro, contra o CRB, às 21h30, no Estádio Rei Pelé, pela 27ª rodada do Brasileiro da Série B.

A Raposa, em 11º, com 34 pontos, tentará subir mais na tabela e se aproximar do G4, Já o CRB, que também sonha em ficar mais perto do grupo de acesso, ocupa a 13ª posição, com 33 pontos e um triunfo sobre os mineiros pode melhorar não só a sua classificação, como dar um ânimo extra ao time, que foi derrotado pelo Sampaio Corrêa, na rodada passada, ficando mais longe dos ponteiros do campeonato.

A equipe azul terá mudanças. Com a suspensão de Airton, pelo terceiro cartão amarelo, o ataque da Raposa terá uma vaga aberta, já que Arthur Caíke deve ser o titular novamente para o duelo com o CRB. Felipão poderá optar pela manutenção do esquema, sem um homem fixo dentro da área, o que daria chance para Wellinton jogar. Caso, opte por mudar, o técnico da Raposa tem Marcelo Moreno, que poderá ser servido por Caike e Rafael Sobis, em grande fase. O time ainda poderá ter mais novidades, pois os meias Claudinho e Giovanni Piccolomo foram relacionados para o jogo no Nordeste.

FICHA TÉCNICA​CRB X CRUZEIROData-Horário: 8 de dezembro, às 21h30Estádio-Local: Rei Pelé, Maceió(AL)Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade(AL)Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz(MS) e Vanderson Antonio Zanotti(ES)Onde seguir: Tempo Real LANCE!, Premiere, Itatiaia 95,7 FM e Super FM, 91,7 FM CRB: Edson Mardden (Douglas Borges); Reginaldo, Gum, Reginaldo Júnior e Igor; Claudinei, Wesley e Diego Torres; Robinho, Ramon Tanque (Lucão) e Hyuri. Técnico: Ramon Menezes Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Jadsom e Filipe Machado; Welinton (Marcelo Moreno), Arthur Caíke e Rafael Sobis.. Técnico: Luiz Felipe Scolari