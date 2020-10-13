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futebol

CRB recebe a Chape em jogo atrasado da Série B

Galo e Verdão do Oeste medem forças nesta quarta-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), no Rei Pelé...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 18:56

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 18:56

Crédito: (Reprodução / Twitter
A partir das 19h15 (Horário de Brasília), desta quarta-feira, CRB e Chapecoense medem forças no Rei Pelé, em partida atrasada da 9ª rodada da Série B.Como chegam
Tido por muitos como uma das forças do torneio, o CRB, que já chegou a sonhar com G-4, vê o seu time cair de rendimento e acumular duas derrotas consecutivas, o que afastou a equipe dos primeiros colocados.
Agora, o técnico Marcelo Cabo terá a missão de recuperar o ânimo da equipe e vai contar com os retornos de Gum e Reginaldo no sistema defensivo.
Se o Galo vive um momento instável, a Chapecoense tem uma realidade diferente. A equipe está cada vez mais firme na briga por uma vaga na elite do futebol nacional e precisa somar pontos para recuperar a vice-liderança.
Em meio a concentração do time para o duelo, Umberto Louzer viu o seu nome ganhar força para assumir o Cruzeiro, mas a diretoria da Chape promete segurar o seu comandante.

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