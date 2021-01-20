Craque da Libertadores ganhará anel de pedras preciosas

Com dois santistas na disputa, o prêmio de melhor jogador da Copa Libertadores da América terá algo ainda mais especial nessa temporada. O craque da competição receberá da patrocinadora do torneio um anel personalizado com pedras preciosas.O anel foi criado à imagem do Maracanã, palco da final. A joia, que tem 30 gramas de ouro, possui ainda 131 diamantes, uma safira amarela e uma esmeralda, além das inscrições "Best of The Tournament" e "Conmebol Libertadores".Os dois santistas na disputa pelo prêmio são Marinho e Soteldo. Os palmeirenses Weverton e Rony também estão na briga. O anel será entregue após a final da competição. O vencedor do prêmio será eleito pelo torcedor, que votará no site www.fanbridgestone.com.Santos e Palmeiras se enfrentam no próximo dia 30 de janeiro, às 17h, no Maracanã. A decisão do título da Copa Libertadores entre os dois rivais será em partida única.