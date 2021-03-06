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Craque da estreia do Corinthians na Libertadores feminina afirma: 'Conseguimos nos destacar'

Giovanna Crivelari fez dois gols na goleada corintiana por 16 a 0 sobre o El Nacional, do Equador, na primeira partida do Timão na competição continental...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 16:19

LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2021 às 16:19
Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians
Com dois gols marcados na goleada do time feminino do Corinthians por 16 a 0 sobre o El Nacional, do Equador, na estreia da Libertadoes, em Buenos Aires, na última sexta-feira (5), Giovanna Crivelari foi a destaque do Timão na partida.
As meninas corintianas praticamente não treinaram para a partida, já que foram impedidas de embarcar para a Argentina na quarta-feira (3), por conta de interpretações controversas entre a Turkish Airlaines, companhia que levaria a delegação do Corinthians, a Conmebol e o próprio clube. A empresa entendia que, por conta da pandemia, pessoas vindas do Brasil não poderiam adentrar o solo argentino, mas há restrição para atletas que participam de competições esportivas no formato bolha, onde todo o torneio é realizado no mesmo país. Crivelari comentou sobre os problemas enfrentados para a estreia e ansiedade natural, além de projetar o próximo compromisso, nesta segunda-feira (8), às 17h, contra o Universitário, do Peru, pelo grupo A da competição.
- Primeiro jogo, sempre estreia, aquela ansiedade, mas conseguimos nos destacar em campo, a gente chegou e não treinou, mas conseguimos colocar a bola no chão e devagarzinho conseguimos fazer os gols e jogando bem - disse a atleta à reportagem da Conmebol ao fim do jogo.
- Não conhecemos muito bem o time, mas continuamos trabalhando no nosso estilo de jogo. Vamos entrar em forma, fazer gols, se tiver que fazer gols, jogar bem e sair com a vitória - acrescentou.
Atuais campeãs continentais, o time feminino do Corinthians defende o bicampeonato. Além do El Nacional e Universitário, fecham a chave em que as corintianas estão o América de Cali, da Colômbia.

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