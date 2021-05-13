CR7, Maradona, 'nunca critiquei'... torcida do Fluminense se empolga com Caio Paulista após gol

Antes criticado e questionado, agora herói. Caio Paulista viveu dia inesquecível após marcar o gol da vitória da virada do Fluminense sobre o Independiente Santa Fe, na quarta-feira, pela Libertadores. Assim que ele garantiu o 2 a 1 no Maracanã, a torcida tricolor foi à loucura. Teve fila para pedir desculpas, comparações a CR7 e Maradona e muito mais.

Quem também se manifestou diversas vezes e bombou os memes foi a conta oficial do Flu no Twitter, que se empolgou fazendo a festa com o resultado. A vitória encaminhou o Tricolor nas oitavas de final da competição, precisando de apenas um empate para se garantir.

Veja a tabela da Libertadores Teve até uma inteiração com o lateral-direito Calegari e, claro, exaltação ao atacante Fred, que se tornou o terceiro brasileiro com mais gols na história da Libertadores ao empatar para o Flu logo após o Santa Fe abrir o placar. Até o Twitter do LANCE! especial para as notícias do Fluminense entrou na brincadeira para exaltar Caio. Ele foi eleito o "Guerreiro da Rodada" pelos torcedores na conta oficial do clube. Na torcida, teve a famosa fila para pedir desculpas ao jogador, muito criticado ao longo da última temporada, mas decisivo nos quatro gols que marcou com a camisa do Fluminense. E teve também, claro, a galera que já se empolgou com o gol marcado.