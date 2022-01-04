Covid tira capitão do Palmeiras da fase de grupos da Copinha

O Palmeiras perdeu o seu capitão para a disputa da fase de grupos da Copa São Paulo de juniores. O volante Pedro Bicalho testou positivo para a Covid-19 e já foi afastado pelo clube para iniciar o período de isolamento social.O jogador está assintomático, segundo a assessoria do clube. O diagnóstico veio por meio de um dos testes de coronavírus realizados diariamente pelo time alviverde no elenco e comissão técnica.

Para evitar novos casos da doença em seu plantel, o Palmeiras anunciou que montará um esquema especial para garantir a proteção sanitária.

A 'bolha palmeirense' fará com que todos os atletas e membros da comissão técnica permanecerão em um hotel em São Bernardo, próximos a Diadema, cidade que receberá todos os jogos do Verdão neste início de competição.

Captado em 2020 do Cruzeiro, o meio-campista participou do bicampeonato do Paulista sub-20 no Verdão e já fez sete partidas pela equipe de Abel Ferreira na temporada passada.

O Verdão fará sua estreia na Copinha nesta quarta-feira (5), contra o Assu (RN), às 15h15 (de Brasília). Depois, enfrentará o Real Ariquemes (RO), no sábado (8), e o Água Santa, dono a casa, na próxima terça-feira (11).

Nesta terça-feira (4), no último treino do Palmeiras antes da estreia, na Academia de Futebol, o treinador Paulo Victor Gomes comandou um treino tático no gramado, com dinâmicas ofensivas e defensivas. Na sequência, os jogadores também aperfeiçoaram a bola parada.

“Foi uma preparação bastante proveitosa para nós. Tiramos o máximo das atividades e estamos focados para a estreia. Fico feliz por ter a oportunidade de estar entre os relacionados, e tenho certeza de que vamos dar tudo de nós dentro de campo”, disse o volante Fabinho, que já teve a oportunidade de disputar 11 partidas pelo profissional do Verdão.