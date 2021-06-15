Covid e lesão atrasam volta do zagueiro Alex ao Santos

O Santos enfrenta o Fluminense nesta quinta-feira, às 19 horas, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz tem problema para escalar a zaga sem Luan Peres, que levou o terceiro cartão amarelo diante o Juventude e desfalca o time no duelo contra a equipe carioca.Afastado do Santos desde a vitória por 2 a 1 contra a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista, o zagueiro Alex não está sendo relacionado para as partidas e poderia ser opção pelo lado esquerdo para substituir Luan Peres.
O Menino da Vila ficou afastado depois de passar por uma lesão no tornozelo. Além disso, contraiu a COVID-19 durante a sequência do Santos com três jogos fora de casa entre Libertadores, estreia do Brasileiro e na Copa do Brasil.A última vez que o zagueiro treinou com a equipe foi antes mesmo dessa sequência e ele segue se recuperando de uma dor no tendão de aquiles para poder retornar aos treinos e jogos do Santos. Kaiky, Luiz Felipe, Robson Reis e Danilo Boza são opções para o técnico Fernando Diniz.