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Covid-19: sem desejo de público por parte de Botafogo e Vasco, finais da Taça Rio serão com portões fechados

Clubes que decidirão o torneio de consolação do Campeonato Carioca são contra a presença de torcedores nos estádios em meio à prefeitura. Prefeitura já proíbe...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 18:42

LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 18:42
Crédito: Divulgação
Com a posição de Botafogo e Vasco contrários à presença de público nos estádios, encerra-se a discussão sobre a possibilidade de torcedores nas finais da Taça Rio. Representantes dos clubes participaram de uma reunião com a Ferj e com os finalistas do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense. Este caso tem mais possibilidade de sofrer mudança.Vale destacar, porém, que já existe uma posição tanto da Prefeitura do Rio quanto do Governo do Estado que impede a realização de jogos com público. Na reunião desta quarta-feira, o Fluminense voltou a se posicionar contra a presença de público nos estádios.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Tanto o Tricolor quanto Vasco e Botafogo já haviam se posicionado contra a presença de torcedores nos estádios. Isso enquanto perdurar a pandemia de Covid-19 e o alto número de casos e mortes em decorrência dela.

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