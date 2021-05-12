Covid-19: sem desejo de público por parte de Botafogo e Vasco, finais da Taça Rio serão com portões fechados

Com a posição de Botafogo e Vasco contrários à presença de público nos estádios, encerra-se a discussão sobre a possibilidade de torcedores nas finais da Taça Rio. Representantes dos clubes participaram de uma reunião com a Ferj e com os finalistas do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense. Este caso tem mais possibilidade de sofrer mudança.Vale destacar, porém, que já existe uma posição tanto da Prefeitura do Rio quanto do Governo do Estado que impede a realização de jogos com público. Na reunião desta quarta-feira, o Fluminense voltou a se posicionar contra a presença de público nos estádios.
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Tanto o Tricolor quanto Vasco e Botafogo já haviam se posicionado contra a presença de torcedores nos estádios. Isso enquanto perdurar a pandemia de Covid-19 e o alto número de casos e mortes em decorrência dela.