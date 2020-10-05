Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Covid-19 faz Barça perder R$ 640 milhões e aumenta dívida do clube

Pandemia afetou os cofres do clube da Catalunha e dívida líquida saltou de 271 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão) para 488 milhões de euros (R$ 3,24 bilhões)...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 out 2020 às 13:58

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 13:58

Crédito: Lluis Gene / AFP
O Barcelona apresentou nesta segunda-feira o fechamento das contas da última temporada e, assim como em muitos clubes, a pandemia do novo coronavírus fez o clube perder dinheiro. Segundo o relatório, o Barça perdeu 97 milhões de euros (cerca de R$ 644 milhões).
Segundo o vice-presidente econômico do Barcelona, Jordi Moix, se não fosse a doença o clube teria arrecadado 1,047 bilhão de euros (R$ 6,95 bilhões). Entretanto, o faturamento foi 18% abaixo da previsão: 855 milhões de euros (R$ 5,68 bilhões).
Com estes números, a dívida do Barcelona saltou de 271 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão) para 488 milhões de euros (R$ 3,24 bilhões). Segundo Moix, o clube é "um barco durante uma tempestade forte".
- Agora resta remar, ajustar o barco para levá-lo a porto seguro e que a crise afete o menor possível a curto prazo - disse o vice-presidente.
Para a nova temporada, a previsão orçamentária da equipe catalã é de 791 milhões de euros (R$ 5,25 bilhões).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após capotar veículo roubado durante fuga em Aracruz
Imagem de destaque
Transcol e Aquaviário terão linhas exclusivas e horários especiais na Festa da Penha
Imagem de destaque
O incrível roubo de mochila que tinha ovo Fabergé e outras joias de R$ 15 milhões em pub de Londres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados