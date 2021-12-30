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Coutinho pode retornar ao Brasil por empréstimo, segundo portal

Sem espaço no Barcelona, meia-atacante não descarta jogar no futebol nacional visando uma vaga na Seleção Brasileira para disputar a Copa do Mundo do Qatar...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2021 às 10:28

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 10:28

Sem espaço no Barcelona, Philippe Coutinho deseja ser negociado na janela de transferêncis de janeiro, segundo a informação de Bruno Andrade, do "UOL". Em conversas com seus representantes, o atleta abriu possibilidades de voltar ao Brasil.O jogador busca conquistar um espaço na Seleção Brasileira visando a convocação para a Copa do Mundo de 2022. No entanto, o camisa 14 perdeu espaço desde 2020 por conta de lesões e desempenhos abaixo da média. O meia chegou a ser chamado por Tite para os dois últimos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo, mas não saiu do banco de reservas.
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De acordo com a informação, o Palmeiras, atual campeão da Libertadores, e o Atlético-MG, atual campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil, foram comunicados do interesse do atleta. Na Inglaterra, Arsenal, Tottenham, Everton e Newcastle também estão cientes do desejo do jogador em deixar a Catalunha.
Nos próximos dias, Coutinho deve se reunir com membros ligados ao Barcelona e definir uma estratégia para a sua carreira. O brasileiro possui contrato com o clube culé até 2023 e a saída do atleta por empréstimo até o meio do ano ou até o fim de 2022 não pode ser descartada.
Crédito: CoutinhonãotemespaçocomotitularnoBarcelona(Foto:LLUISGENE/AFP

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