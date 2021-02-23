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futebol

Coutinho deve atrasar seu retorno aos gramados pelo Barcelona

Brasileiro operou o menisco do joelho esquerdo no último dia dois de janeiro, mas segue com a região inchada. Previsão inicial era de retorno na primeira semana de abril...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 08:42

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 08:42
Crédito: Coutinho se machucou diante do Eibar (Pau BARRENA / AFP
Philippe Coutinho deve atrasar seu retorno aos gramados com a camisa do Barcelona, segundo o “Mundo Deportivo”. O brasileiro, que operou o menisco do joelho esquerdo no último dia dois de janeiro após cair em campo lesionado diante do Eibar, segue com a região inchada. Com isso, o meia-atacante só volta ao final da temporada.A previsão inicial era de que o camisa 14 ficaria fora por cerca de três meses e poderia regressar no início de abril. No entanto, é possível que o atleta não esteja em condições de entrar em campo no clássico contra o Real Madrid. O duelo ainda não possui uma data definida, mas será ou no dia 10 ou 11 de abril.
> Veja a tabela da La Liga
Sem Coutinho, Pedri tem ganhado diversas oportunidades na equipe dirigida por Ronald Koeman. Na atual temporada, o brasileiro participou de 14 jogos, foi responsável por anotar três gols e dar duas assistências. Enquanto isso, o Barça se prepara para duelos importantes na Champions League, La Liga e Copa do Rei.

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