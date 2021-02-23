Coutinho deve atrasar seu retorno aos gramados pelo Barcelona

Philippe Coutinho deve atrasar seu retorno aos gramados com a camisa do Barcelona, segundo o “Mundo Deportivo”. O brasileiro, que operou o menisco do joelho esquerdo no último dia dois de janeiro após cair em campo lesionado diante do Eibar, segue com a região inchada. Com isso, o meia-atacante só volta ao final da temporada.A previsão inicial era de que o camisa 14 ficaria fora por cerca de três meses e poderia regressar no início de abril. No entanto, é possível que o atleta não esteja em condições de entrar em campo no clássico contra o Real Madrid. O duelo ainda não possui uma data definida, mas será ou no dia 10 ou 11 de abril.