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futebol

Coutinho comemora gol marcado no empate do Barcelona contra o Sevilla: 'Tenho mais confiança do que antes'

Brasileiro evitou derrota blaugrana e comemorou o gol para a mulher, que está grávida...

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 18:49

LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 18:49
Crédito: LLUIS GENE / AFP
- Sabíamos que o Sevilla é uma equipa difícil de vencer, mas isso não pode acontecer. É hora de continuar a trabalhar depois da pausa. Com jogos a cada três dias é difícil. Estamos começando e vamos nos acostumar.

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