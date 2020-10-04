Coutinho comemora gol marcado no empate do Barcelona contra o Sevilla: 'Tenho mais confiança do que antes'

- Sabíamos que o Sevilla é uma equipa difícil de vencer, mas isso não pode acontecer. É hora de continuar a trabalhar depois da pausa. Com jogos a cada três dias é difícil. Estamos começando e vamos nos acostumar.
Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 18:49
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