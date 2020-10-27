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Coudet revela parentesco com Filpo Núñez, ídolo do Palmeiras

Atual líder do Brasileirão com o Internacional, o treinador contou que é sobrinho do responsável pela Primeira Academia do Verdão...
LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 08:30

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 08:30

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Técnico do Internacional, o argentino Eduardo Coudet revelou nesta segunda-feira (26), em participação no programa Bem, Amigos! do Sportv, que é sobrinho de Filpo Núñez, histórico treinador do Palmeiras, responsável pela Primeira Academia nos anos 1960.
Os membros da bancada se mostraram surpresos com a notícia. Tio de Coudet, o também argentino Filpo Núñez está na história como o único treinador estrangeiro a comandar a Seleção Brasileira. Fato que ocorreu quando o Palmeiras representou o Brasil e venceu o Uruguai por 3 a 0 na inauguração do Mineirão em 1965.
- Eu tenho uma história familiar aqui no Brasil, não sei se vocês sabem. Meu tio foi treinador aqui e começou a Academia do Palmeiras. Foi o único argentino que dirigiu a Seleção Brasileira - disse Coudet, se referindo a Filpo Nuñez.Apesar dos bons trabalhos por Rosario Central e Racing, Coudet não chegou a ser cotado pela diretoria palmeirense no ano passado. Acabou acertando com o Internacional e desembarcou em Porto Alegre no início de 2020 para o seu primeiro trabalho no futebol brasileiro.
Na sétima rodada do Brasileirão, Inter e Palmeiras empataram por 1 a 1 no Allianz Parque. Coudet escalou vários reservas e só não venceu porque Luiz Adriano marcou para o Verdão no último lance da partida. Mesmo com um elenco considerado mais modesto, o Internacional é o atual líder do Brasileirão.
O treinador ainda comentou como era tratado por Filpo Núñez nos tempos de jogador e sugeriu que o passado familiar influenciou a sua vinda para o futebol brasileiro:
- Ele me cobrava porque eu dava muito problema como jogador. Tenho uma história com o futebol brasileiro, e creio que o destino existe. Por isso estou aqui agora - finalizou Coudet.
Ídolo Alviverde, Filpo Núñez se naturalizou brasileiro em 1969 e faleceu em São Paulo três décadas depois, aos 78 anos.

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