Coudet revela parentesco com Filpo Núñez, ídolo do Palmeiras

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Técnico do Internacional, o argentino Eduardo Coudet revelou nesta segunda-feira (26), em participação no programa Bem, Amigos! do Sportv, que é sobrinho de Filpo Núñez, histórico treinador do Palmeiras, responsável pela Primeira Academia nos anos 1960.

Os membros da bancada se mostraram surpresos com a notícia. Tio de Coudet, o também argentino Filpo Núñez está na história como o único treinador estrangeiro a comandar a Seleção Brasileira. Fato que ocorreu quando o Palmeiras representou o Brasil e venceu o Uruguai por 3 a 0 na inauguração do Mineirão em 1965.

- Eu tenho uma história familiar aqui no Brasil, não sei se vocês sabem. Meu tio foi treinador aqui e começou a Academia do Palmeiras. Foi o único argentino que dirigiu a Seleção Brasileira - disse Coudet, se referindo a Filpo Nuñez.Apesar dos bons trabalhos por Rosario Central e Racing, Coudet não chegou a ser cotado pela diretoria palmeirense no ano passado. Acabou acertando com o Internacional e desembarcou em Porto Alegre no início de 2020 para o seu primeiro trabalho no futebol brasileiro.

Na sétima rodada do Brasileirão, Inter e Palmeiras empataram por 1 a 1 no Allianz Parque. Coudet escalou vários reservas e só não venceu porque Luiz Adriano marcou para o Verdão no último lance da partida. Mesmo com um elenco considerado mais modesto, o Internacional é o atual líder do Brasileirão.

O treinador ainda comentou como era tratado por Filpo Núñez nos tempos de jogador e sugeriu que o passado familiar influenciou a sua vinda para o futebol brasileiro:

- Ele me cobrava porque eu dava muito problema como jogador. Tenho uma história com o futebol brasileiro, e creio que o destino existe. Por isso estou aqui agora - finalizou Coudet.