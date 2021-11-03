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futebol

Cotado para assumir o Barcelona, Xavi revela desejo: 'Espero que se resolva logo'

Ídolo do Barcelona, Xavi deve assumir o comando da equipe principal após a demissão do treinador Ronald Koeman...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 17:47

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 17:47

Crédito: AFP
O Barcelona segue na busca por um novo treinador, e encontrou Xavi como o nome favorito para o cargo. Ídolo do Barça como jogador, o espanhol comanda, atualmente, o Al Sadd, do Qatar, e as duas equipes já estão negociando a mudança do técnico.Xavi, em entrevista concedida à imprensa espanhola nesta quarta-feira após o empate pelo placar de 3 a 3 com o Al Duhail, comentou sobre uma saída para o Barcelona.
- Os dois clubes estão em conversação, não posso dizer muito mais, mas eu sou uma pessoa positiva. Eles precisam entrar em acordo. Estou falando com o Barça há dias, está tudo pronto. Os dois clubes sabem minha posição e espero que se resolva logo - disse Xavi.
Na entrevista, Xavi não escondeu o seu desejo de assinar com o Barcelona, e usou até mesmo o termo 'casa' para referir-se ao clube que foi ídolo como jogador.
- Tenho muita vontade de voltar para casa, tomara que aconteça. Regressar ao Barcelona seria espetacular, com certeza emocionante - adicionou o treinador espanhol.
No Qatar, dirigentes do Barcelona negociam com o Al Sadd para assinar com Xavi o mais rápido possível. A partida desta quarta-feira pode ter sido a última do treinador espanhol pela equipe qatari.

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