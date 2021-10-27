Cotado para assumir cargo deixado por Dracena, Prass fará estágios em clubes europeus

Com a saída de Edu Dracena, ex-assessor técnico, da diretoria do Palmeiras, os olhares focaram no ex-goleiro Fernando Prass. O ídolo palmeirense realizou 300 horas de estágio obrigatório no clube, devido a sua graduação em administração na Faculdade das Américas, e irá à Europa para adquirir conhecimento com diretores de dois clubes.Primeiramente, o grande nome da conquista da Copa do Brasil em 2015 irá à Espanha, onde trabalhará com o gestor do Real Valladolid, Enrico Ambrogini. Na sequência, viajará à França para passar um período com Juninho Pernambucano, no Lyon.