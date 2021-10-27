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Cotado para assumir cargo deixado por Dracena, Prass fará estágios em clubes europeus

Ex-goleiro está na mira da gestão Leila Pereira para a próxima temporada...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 08:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Com a saída de Edu Dracena, ex-assessor técnico, da diretoria do Palmeiras, os olhares focaram no ex-goleiro Fernando Prass. O ídolo palmeirense realizou 300 horas de estágio obrigatório no clube, devido a sua graduação em administração na Faculdade das Américas, e irá à Europa para adquirir conhecimento com diretores de dois clubes.Primeiramente, o grande nome da conquista da Copa do Brasil em 2015 irá à Espanha, onde trabalhará com o gestor do Real Valladolid, Enrico Ambrogini. Na sequência, viajará à França para passar um período com Juninho Pernambucano, no Lyon.
A situação do ex-goleiro é observada pela gestão Leila Pereira, única candidata à presidência do clube, principalmente agora que a vaga de assessor técnico não está ocupada, dado que Edu Dracena aceitou um convite para trabalhar na diretoria do Santos.Fernando Prass é ídolo do Palmeiras, com quatro títulos conquistados no clube.

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