Correção de rota! Diretoria do Corinthians aguarda reunião para ir ao mercado por novo técnico

O Corinthians não abriu conversas com treinador algum desde que oficializou a demissão de Sylvinho, na última quarta-feira (2), após a derrota por 2 a 1 para o Santos, em plena Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Mas ao falar de correção de rota, o presidente Duílio Monteiro Alves já tem uma noção traçada em relação ao perfil do novo técnico. O start para que o Timão vá ao mercado será uma reunião que a direção de futebol terá nesta quinta-feira (2) para bater o martelo sobre os alvos principais para o comando técnico corintiano na sequência de temporada.

A ideia é buscar um nome experiente e vencedor, que dê as respostas que Sylvinho não conseguiu dar, mesmo obtendo alguns resultados positivos, como a classificação direta à fase de grupos da Libertadores, via Brasileirão, no ano passado. Ao chegar, em maio de 2022, o ex-treinador era uma incognita, mas rapidamente passou a ser criticado pela torcida, com a principal uniformizada pedindo por vezes a sua demissão em notas oficiais e protestos, o que ficou insustentável após o revés no último Clássico Alvinegro.

Com isso, o intuito do Corinthians é ir atrás de um nome respaldado por sua bagagem no futebol, e que, com isso, haja aceitção das arquibancadas logo de início.

Outro fato em relação a busca do Timão por um novo treinador é que a direção corintiana deseja agir rapidamente na contratação deste novo profissional, pois tem a Copa Libertadores como meta principal para a temporada, e iniciará na competição continental em abril. Internamente entende-se que a estratégia é anunciar logo o novo técnico, para que ele utilize o Paulistão como laboratório para adaptar as suas filosofias ao clube.

Um nome estrangeiro não é descartado, mas visto com certa reticência por alguns integrantes da direção de futebol, que possui bastante influência nas tomadas de decisões. Contudo, o presidente Duílio Monteiro Alves se mostra aberto a experiência, já que o último gringo a comandar o clube foi o argentino Daniel Passarela, em 2005.

Em meio a isso, Jorge Jesus passa a ser um grande sonho. Um treinador com passagem vitoriosa recente no futebol brasileiro, comandando o Flamengo, conquistando, inclusive, a Copa Libertadores, e com estilo de jogo ofensivo e arrojado, tendo trabalhado bem com peças qualificadas do meio para a frente no rival carioca, bem como o perfil do plante que o Corinthians possui atualmente.

O que pode esbarrar na busca pelo treinador português é o padrão salarial. Jesus tem padrões financeiros a nivel europeu, e o Timão vive situação financeira delicada, com cerca de R$ 1 bilhão em dívidas, sendo metade delas a curto prazo.

Contudo, a equipe do Parque São Jorge tem um trunfo: o Grupo Taunsa. Empresa de agronegócios que se tornou parceira do clube no fim do ano passado participou do projeto para viabilizar o retorno do meia Paulinho, se encontra no que está em busca de um centroavante de peso e pode ajudar caso compre a ideia corintiana em contratar um técnico que 'arrase quarteirões'.

Renato Gaúcho desponta como um novo possível, mas, diferentemente de quando foi sondado no ano passado, antes do Corinthians contratar Sylvinho, agora chegaria com desconfiança por parte da torcida, que é tudo o que a direção do Alvinegro menos quer no momento. Essa mudança de olhares se deve ao mau desempenho recente no comando do Flamengo e da negativa de Portaluppi ao Timão em maio de 2022 - principalmente por assumir o Rubro-Negro carioca dois meses depois.

Mesmo assim, o nome de Renato não é descartado, já que é um treinador de conquistas recentes importantes e um trabalho que durou mais de quatro anos no Grêmio, entre setembro de 2016 e abril de 2021.