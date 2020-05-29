Coronavírus: Botafogo lança kit com álcool em gel e máscara

Com o intuito de ajudar no combate à propagação do coronavírus, o Botafogo lançou, na última quinta-feira, um kit contendo um álcool em gel mais uma máscara de algodão com o escudo do clube. As vendas estão sendo realizadas no site oficial do Alvinegro.

As lojas físicas do Botafogo estão fechadas, então a única forma de adquirir o kit é por meio da internet. Essa é mais uma ação de marketing do clube, que antes havia reaproveitado o YouTube com o 'boom' das coletivas virtuais e criado uma conta no TikTok.E MAIS:D. Cearense revela bastidores de último jogo no Botafogo: 'Merecedor''De Casa com o L!': Hélio De La Peña é o convidado desta sexta-feiraSem Yaya, sem problema: plano do Botafogo é valorizar a baseVice-presidente do Botafogo critica Yaya Touré: 'Tremendo 171'Joseval Peixoto revela ser torcedor do Botafogo: 'Maior time da época'Chegaram os kits com álcool em gel e máscara do FOGÃO! Acesse https://t.co/q4yresxRNy, confira a novidade e monte o seu! #CoronaOut pic.twitter.com/UeQHM6KuBS— Botafogo F.R. (de ?) (@Botafogo) May 28, 2020 E MAIS: