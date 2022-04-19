Coritiba x Santos: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Santos e Coritiba voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (20), dessa vez pela Copa do Brasil, no Couto Pereira. O jogo é válido pela terceira fase da competição. Neste último domingo, os clubes se enfrentaram na Vila, pelo Brasileirão, e terminou com vitória santista por 2 a 1.GALERIACopa do Brasil de volta! Saiba os valores das premiações fase a fase até o título

O principal reforço do Peixe será o meia-atacante Ricardo Goulart. Após ganhar descanso, o camisa 10 fica à disposição de Fabián Bustos. O jogador foi preservado após uma sequência de titularidade contra Banfield, Fluminense e Universidad Católica. Ele chegou ao Peixe em janeiro do futebol chinês e não atuava há seis meses.

No time mandante, uma baixa de última hora. O atacante Léo Gamalho sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda, ficou de fora do treinamento desta terça-feira e não será relacionado para o duelo. O jogador é o artilheiro da equipe no ano com 11 gols marcados. Foi dele, inclusive, o gol de empate do Coritiba no polêmico pênalti no primeiro tempo, contra o Santos. A partida de volta está marcada para o dia 12 de maio, em uma quinta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro. Nas primeiras fases da competição, o Peixe eliminou o Salgueiro e o Fluminense-PI. Se avançar do Coxa para as oitavas de final, vai faturar R$ 3 milhões.

FICHA TÉCNICACORITIBA X SANTOS

Data e hora: 20 de abril de 2022, às 19h30Local: Estádio do Maracanã (RJ)Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Rj) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)Árbitro de vídeo: Não há.

Onde assistir: Amazon Prime VídeoOnde acompanhar: Tempo Real do LANCE! em parceria com Voz do Esporte

CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo): Alex Muralha; Guillermo, Henrique, Luciano Castán e Egídio; Willian Farias, Andrey e Thonny Anderson (Régis); Igor Paixão, Alef Manga e Clayton (Adrián Martínez).

Suspenso: -​Pendurados: -​Desfalques: Léo Gamalho (Lesionado)

SANTOS (Técnico: Fabián Bustos): João Paulo, Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Willian Maranhão, Rodrigo Fernández e Ricardo Goulart; Jhojan Julio, Ângelo e Marcos Leonardo.

Suspenso: Camacho​Pendurados: -​Desfalques: -