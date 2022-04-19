Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Coritiba x Santos: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Equipes fazem o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta, em Curitiba...

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 20:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 20:53
Santos e Coritiba voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (20), dessa vez pela Copa do Brasil, no Couto Pereira. O jogo é válido pela terceira fase da competição. Neste último domingo, os clubes se enfrentaram na Vila, pelo Brasileirão, e terminou com vitória santista por 2 a 1.GALERIACopa do Brasil de volta! Saiba os valores das premiações fase a fase até o título
O principal reforço do Peixe será o meia-atacante Ricardo Goulart. Após ganhar descanso, o camisa 10 fica à disposição de Fabián Bustos. O jogador foi preservado após uma sequência de titularidade contra Banfield, Fluminense e Universidad Católica. Ele chegou ao Peixe em janeiro do futebol chinês e não atuava há seis meses.
No time mandante, uma baixa de última hora. O atacante Léo Gamalho sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda, ficou de fora do treinamento desta terça-feira e não será relacionado para o duelo. O jogador é o artilheiro da equipe no ano com 11 gols marcados. Foi dele, inclusive, o gol de empate do Coritiba no polêmico pênalti no primeiro tempo, contra o Santos. A partida de volta está marcada para o dia 12 de maio, em uma quinta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro. Nas primeiras fases da competição, o Peixe eliminou o Salgueiro e o Fluminense-PI. Se avançar do Coxa para as oitavas de final, vai faturar R$ 3 milhões.
FICHA TÉCNICACORITIBA X SANTOS
Data e hora: 20 de abril de 2022, às 19h30Local: Estádio do Maracanã (RJ)Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Rj) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)Árbitro de vídeo: Não há.
Onde assistir: Amazon Prime VídeoOnde acompanhar: Tempo Real do LANCE! em parceria com Voz do Esporte
CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo): Alex Muralha; Guillermo, Henrique, Luciano Castán e Egídio; Willian Farias, Andrey e Thonny Anderson (Régis); Igor Paixão, Alef Manga e Clayton (Adrián Martínez).
Suspenso: -​Pendurados: -​Desfalques: Léo Gamalho (Lesionado)
SANTOS (Técnico: Fabián Bustos): João Paulo, Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Willian Maranhão, Rodrigo Fernández e Ricardo Goulart; Jhojan Julio, Ângelo e Marcos Leonardo.
Suspenso: Camacho​Pendurados: -​Desfalques: -
Crédito: CoritibarecebeoSantosnestaquartapelaCopadoBrasil(Foto:MontagemLANCE!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados