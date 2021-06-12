futebol

Coritiba x Londrina: escalações e onde assistir o confronto de paranaenses pela Série B

O retrospecto como visitante é favorável ao Tubarão, que só perdeu um jogo atuando fora de casa na temporada; o Coxa vem de derrota em casa pela Copa do Brasil...
LanceNet

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 19:40

Crédito: Divulgação/Coritiba
Pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Coritiba e Londrina fazem o confronto dos paranaenses, neste domingo, em Curitiba. Ambos os times vêm de derrota na competição nacional e precisam vencer para não ficar distante da zona de classificação.Para tentar a reabilitação sobre o adversário estadual, o treinador Gustavo Morínigo, do Coritba, vai mexer na equipe. Robinho deve sair do time mesmo tendo entrado como titular contra o Flamengo, no meio de semana, pela Copa do Brasil. O Coxa perdeu a partida de ida dentro de casa pelo placar de 1 a 0. Outra mudança estudada pelo técnico e a entrada de Gustavo Bochecha.
Apesar de não ter começado bem no Brasileiro da Série B, o Londrina jogou pelo Campeonato Paranaense e venceu a partida de ida da semifinal da competição estadual pelo placar de 1 a 0, contra o Operário-PR. O retrospecto ajuda o Tubarão neste confronto, já que vem de quatro partidas sem perder fora de casa e só foi derrotado apenas uma vez como visitante nesta temporada.
FICHA TÉCNICACORITIBA x LONDRINALocal: Couto Pereira, em Curitiba (PR)Data e hora: 13/06/2021 - 20h30 (de Brasília)Árbitro: Diego da Costa Cidral (SC)Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Gizeli Casaril (SC)Onde ver: SporTV e Premiere
CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo)Wilson; Igor, Nathan Ribeiro, Luciano Castán e Romário; Val, Willian Farias e Matheus Sales (Gustavo Bochecha); Rafinha, Waguininho (Robinho) e Léo Gamalho.Desfalques: não tem.
LONDRINA (Técnico: Roberto Fonseca)César; Ricardo Luz (Talison), Marcondes, Augusto e Luiz Henrique; Jean Henrique (Tárik), Matheus Bianqui e Adenílson; Douglas Santos, Salatiel e Safira.Desfalques: não tem.

Tópicos Relacionados

coritiba
Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves
Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer

