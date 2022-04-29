Coritiba x Fluminense: como comprar ingressos para a partida do Brasileirão

Ainda com Marcão no comando, o Fluminense volta a entrar em campo neste domingo para enfrentar o Coritiba, às 16h, no Estádio Couto Pereira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos já estão à venda para os tricolores que desejarem comparecer ao estádio e custam R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada).A torcida do Fluminense ficará localizada na Arquibancada Visitante (entrada pelo Portão 13). A venda online para sócios será realizada na aba "Ingressos" do site nense.com.br, até 16h30 do dia da partida. Na condição de visitante, o clube não poderá oferecer descontos. A comercialização para os não-sócios acontece em ingressos.coritiba.com.br (é preciso estar logado no site para acessar o setor do visitante) até 16h30 do dia do jogo.

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No dia do jogo, haverá venda na Bilheteria Visitante do estádio Couto Pereira, das 10h às 17h15. Não há necessidade de retirada do ingresso. O acesso ao estádio dos torcedores que comprarem pela internet será através do E-Ticket, que deverá ser apresentado pelo celular no momento do acesso ao estádio, sem que sejam permitidos “prints” ou voucher impresso.

Em acordo com o clube mandante, o Fluminense conseguiu uma carga de ingressos para atender seus sócios. Os primeiros 30 associados que apresentarem o CPF e estiverem com a mensalidade em dia poderão retirar gratuitamente um ingresso na Bilheteria Visitante (Rua Floriano Essenfelder, Portão 13, Setor Visitante), das 14h às 15h30. A retirada é permitida para sócios de todos os planos.