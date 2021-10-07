Coritiba x Cruzeiro: prováveis times, onde ver e desfalques da partida válida pela Série B do Brasileirão

O líder da Série B, Coritiba, recebe o 12º colocado, Cruzeiro, nesta sexta-feira às 21h30, no Couto Pereira, na capital do Paraná, pela 29ª rodada. A equipe paranaense está com 54 pontos, 19 a mais do que a Raposa, que tem 35 na classificação. O duelo é decisivo para as pretensões dos mineiros, pois um empate encerra de vez as chances (mínimas) de acesso à elite em 2022. No Coxa, Gustavo Morinigo terá os retornos de Robinho e Henrique, suspensos na rodada passada, mas não sabe se poderá contar com Waguininho, que esta em recuperação física.
Já o time comandado por Vanderlei Luxemburgo tem mais problemas. Marcelo Moreno, na seleção da Bolívia, Marcinho, Wellington Nem e Flávio, com problemas físicos, não encaram a melhor equipe do campeonato. Mas, também hpa novidades, como a volta de Rômulo como opção e a primeira vez de Vitor Roque, destaque da base, que foi relacionado para o jogo. FICHA TÉCNICA DA PARTIDACORITIBA X CRUZEIROData: 8 de outubro de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Couto Pereira, Coritiba (PR)Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Elicarlos Franco de Oliveira(ambos da BA)VAR: Péricles Bassols Pegado Cortez (SP)Onde assistir: Premiere e SporTV(menos para Curitiba)Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM CORITIBA (Técnico:Gustavo Morínigo)Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Matheus Sales (Val) e Robinho; Igor Paixão, Rafinha e Léo Gamalho. Duvida: Waguininho (em recuperação física) CRUZEIRO (Técnico:Vanderlei Luxemburgo)Fábio, Rául Cáceres, Ramon, Eduardo Brock, Matheus Pereira, Lucas Ventura, Adriano, Giovanni , Bruno José , Thiago e Vitor Leque Desfalques: Marcelo Moreno (seleção boliviana), Marcinho (lesionado), Wellington Nem (recuperação física), Flávio (lesionado), Norberto (recuperação física)