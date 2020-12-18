Coritiba x Botafogo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Uma luta direta contra a zona de rebaixamento. É assim que pode ser definida a partida entre Coritiba e Botafogo, a ser disputada neste sábado, às 21h, no Couto Pereira, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Um ponto separa as duas equipes da tabela. O Coritiba é o 18º colocado, com 21, enquanto que o Botafogo é o lanterna, com 20. As duas equipes, vale ressaltar, estão distantes do Bahia, com 28, a primeira equipe fora da zona da degola. Por isto, a partida é de suma importância para os dois.
O Coritiba vem de derrota em outro confronto que também se desenrolava como direto na luta contra o Z4. Na última rodada, o Coxa foi superado pelo Sport, que também chegou aos 28 pontos e "disparou" contra as quatro últimas posições da classificação. Contra o Botafogo, a equipe vem praticamente com força máxima.
A situação do Botafogo parece ser um pouco mais complicada. O Alvinegro vem de sete derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro e, para piorar, não terá dois titulares no Couto Pereira: Victor Luís e Bruno Nazário cumprirão suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.FICHA TÉCNICACORITIBA x BOTAFOGO
Data/Horário: 19/12/2020, às 21hLocal: Couto Pereira, em Curitiba (PR)Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (FIFA - SP)Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA - SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!
CORITIBA (Técnico: Pachequinho)Wilson; Maílton, Rhodolfo, Sabino, William Matheus; Matheus Sales (Hugo Moura), Matheus Galdezani, Giovanni Augusto; Rafinha, Robson (Neílton), Ricardo Oliveira.
Suspensos: -Pendurados: Robson, Giovanni Augusto, Mailton, Sabino, Nathan Silva e WellissolFora: Ezequiel Cerutti (lesionado)
BOTAFOGO (Técnico: Eduardo Barroca)Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Rafael Forster; José Welison, Caio Alexandre; Keisuke Honda, Warley; Kalou, Pedro Raul.
Suspensos: Victor Luis e Bruno NazárioPendurados: Diego Cavalieri, Rhuan, Pedro Raul, Marcelo Benevenuto, Matheus Babi e Caio AlexandreFora: Gatito Fernández, Iván Angulo e Kelvin (lesionados)
Palpites: na redação do LANCE!, 30% das pessoas votaram em uma vitória do Coritiba, 50% apostaram que a partida terminará empatada e 20% falaram que o Botafogo conquistará os três pontos.