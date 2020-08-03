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Coritiba x Athletico: O que cada time precisa para vencer o Paranaense?

Duelo entre Coxa e Furacão acontece nesta quarta-feira, a partir das 20h (Horário de Brasília), no Couto Pereira...

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 17:12

LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 17:12
Crédito: Divulgação/Athletico Paranaense
A primeira final do Campeonato Paranaense foi eletrizante. Na Arena da Baixada, o Furacão marcou um gol nos acréscimos da etapa final e saiu em vantagem diante do Coritiba.O duelo da volta acontece na próxima quarta-feira e promete muita emoção no Couto Pereira, que mesmo sem torcida nas arquibancadas é osso duro de roer para qualquer adversário.
Confira abaixo o que Coritiba e Athletico precisam fazer para ficar com a taça estadual:
Coxa
Se no primeiro encontro a postura do Coritiba foi mais ‘retraída’, no segundo jogo a história precisa mudar. Eduardo Barroca sabe disso e terá que colocar o seu time no ataque. Com o revés da ida, o Coxa precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com a taça no tempo normal.
Furacão
Melhor no jogo da Arena, o Athletico saiu de campo com a sensação que a vantagem poderia ser bem maior. Porém, Dorival Júnior e seus comandados sabem o que conseguiram e prometem se doar para segurar o placar e sair de campo com o tricampeonato.
Pênaltis
Por não ter gol fora de casa, se o Coritiba vencer o Athletico por um gol de diferença, a taça do paranaense será decidida na marca da cal.

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