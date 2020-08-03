Coritiba x Athletico: O que cada time precisa para vencer o Paranaense?

Crédito: Divulgação/Athletico Paranaense

A primeira final do Campeonato Paranaense foi eletrizante. Na Arena da Baixada, o Furacão marcou um gol nos acréscimos da etapa final e saiu em vantagem diante do Coritiba.O duelo da volta acontece na próxima quarta-feira e promete muita emoção no Couto Pereira, que mesmo sem torcida nas arquibancadas é osso duro de roer para qualquer adversário.

Confira abaixo o que Coritiba e Athletico precisam fazer para ficar com a taça estadual:

Coxa

Se no primeiro encontro a postura do Coritiba foi mais ‘retraída’, no segundo jogo a história precisa mudar. Eduardo Barroca sabe disso e terá que colocar o seu time no ataque. Com o revés da ida, o Coxa precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com a taça no tempo normal.

Furacão

Melhor no jogo da Arena, o Athletico saiu de campo com a sensação que a vantagem poderia ser bem maior. Porém, Dorival Júnior e seus comandados sabem o que conseguiram e prometem se doar para segurar o placar e sair de campo com o tricampeonato.

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