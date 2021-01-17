futebol

Coritiba vence Luxemburgo pela segunda vez no Brasileirão

Das seis vitórias do Coxa no torneio, duas aconteceram em cima do treinador do Vasco da Gama...
LanceNet

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 17:07

Crédito: Divulgação/Coritiba
Na noite do último sábado, o Coritiba foi até São Januário e conseguiu derrotar o Vasco, resultado que encheu o torcedor do Coxa de esperança na briga contra o rebaixamento.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Além do triunfo, que interrompeu uma série de dez jogos sem vencer, a equipe deixou o Botafogo para trás e na lanterna do Campeonato Brasileiro
Luxa Freguês
Apesar do momento ruim na temporada, o Coritiba emplacou a sua segunda vitória em cima do técnico Vanderlei Luxemburgo. A primeira aconteceu quando o treinador estava no Palmeiras. Inclusive, o triunfo por 3 a 1 marcou a saída de Luxa do Verdão.
+ Quem são os fregueses na era dos pontos corridos do Brasileirão? Confira!
Calendário
Agora, o Coritiba volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Fluminense, no Couto Pereira.

Tópicos Relacionados

coritiba
Recomendado para você

Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula

