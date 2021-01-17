Coritiba vence Luxemburgo pela segunda vez no Brasileirão

Na noite do último sábado, o Coritiba foi até São Januário e conseguiu derrotar o Vasco, resultado que encheu o torcedor do Coxa de esperança na briga contra o rebaixamento.
Além do triunfo, que interrompeu uma série de dez jogos sem vencer, a equipe deixou o Botafogo para trás e na lanterna do Campeonato Brasileiro
Luxa Freguês
Apesar do momento ruim na temporada, o Coritiba emplacou a sua segunda vitória em cima do técnico Vanderlei Luxemburgo. A primeira aconteceu quando o treinador estava no Palmeiras. Inclusive, o triunfo por 3 a 1 marcou a saída de Luxa do Verdão.
Calendário
Agora, o Coritiba volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Fluminense, no Couto Pereira.