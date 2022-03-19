Coritiba vence Cianorte novamente e avança para a semifinal do Paranaense

Em casa na tarde deste sábado (19), o Coritiba recebeu o Cianorte pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense e venceu por 3 a 0. Léo Gamalho (duas vezes) e Egídio fizeram os gols do duelo no estádio Couto Pereira.

Agora, o Coritiba aguarda o vencedor do confronto entre Athletico-PR e Londrina para saber quem é o seu adversário nas semifinais. Enquanto isso, o Cianorte passa a se preparar para a disputa da Série D.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCOMEÇO SEM EMOÇÕESOs primeiros movimentos no Couto Pereira foram de poucas emoções. O Coritiba tentou ditar o ritmo do confronto e conseguiu incomodar em chute de Igor Paixão, que obrigou Gleibson a cair no canto para espalmar e afastar o perigo.

Por sua vez, o Cianorte chegou raramente ao campo de ataque e, quando conseguiu avançar um pouco, parou na defesa do Coritiba, que estava bem postada.

NO TRAVESSÃO!A parte final do primeiro tempo foi mais movimentada, ainda que ambos os times tenham errado muitos passes e encontrado muitas dificuldades na hora de armarem os seus lances de ataque.

Quando conseguiu chegar, o Cianorte levou perigo em lance de Patric, cruzou procurando Coutinho, mas o atacante não alcançou a bola. Do outro lado, a resposta veio com Igor Paixão, que soltou uma bomba e acertou o travessão, levando o jogo em 0 a 0 para os vestiários.

COXA NA FRENTEA bola mal voltou a rolar no Couto Pereira e o Coritiba já saiu na frente. Em sobra de escanteio, Egídio bateu firme e abriu o placar para os donos da casa. O 2 a 0 quase veio em chute de Alef Manga, que parou em defesa de Gleibson. Por sua vez, o Cianorte quase empatou em cabeceio de Luiz Fernando, mas Muralha evitou o pior para o Coxa.

Mesmo depois do susto, o Coritiba seguiu em cima e Léo Gamalho precisou tentar duas vezes para marcar. Na primeira, parou em defesa brilhante de Gleibson. Já na segunda, o atacante aproveitou saída errada do goleiro para empurrar para o fundo do gol.

FECHA A CONTA E PASSA A RÉGUA​Depois do 2 a 0, o Cianorte perdeu o ânimo e o Coritiba passou a apenas administrar o confronto, mas também não deixou de atacar. Igor Paixão, Matheus Alexandre e Egídio não tiveram êxito.

Se eles não tiveram sucesso, Léo Gamalho conseguiu deixar a sua marcar pela segunda vez. Em cruzamento, Igor Paixão cabeceou na trave e, na sobra, Léo Gamalho completou para a rede, fechando o jogo em 3 a 0.FICHA TÉCNICACORITIBA X CIANORTE​​​​​​Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)Data e hora: 19/03/2022 - 16h (de Brasília)Árbitro: Robson Babinski (PR)Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Bruno Fernando Aparecido Rohling (PR)​Cartões amarelos: Thonny Anderson (Coritiba)Cartões vermelhos: -

GOLS: Egídio (1'/2°T) (1-0), Léo Gamalho (15'/2°T) (2-0), Léo Gamalho (32'/2°T) (3-0)

CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo)​Alex Muralha; Warley (Matheus Alexandre, aos 29'/2°T), Henrique (Thalisson Gabriel, aos 36'/2°T), Luciano Castán e Egídio; Gustavo Bocheca, Andrey (Bernardo, aos 29'/2°T) e Thonny Anderson; Régis (Alef Manga, aos 0'/2°T), Léo Gamalho e Igor Paixão (Neilton, aos 36'/2°T).

CIANORTE (Técnico: João Burse)

Gleibson; Bruno Leite, Doma, Helder e Patric (Mateus Rodrigues, aos 29'/2°T); Ralf, Zé Vitor (Igor, aos 16'/2°T) e Farinha (Fabrício, aos 40'/2°T); Coutinho (Alan Grafite, aos 16'/2°T), Rodrigo Alves (Philip, aos 40'/2°T) e Luis Fernando.