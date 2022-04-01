Coritiba vai com força máxima para conquistar o Campeonato Paranaense

No próximo domingo, o Coritiba volta a campo pelo Paranaense e precisa de um simples empate contra o Maringá para confirmar o título estadual.

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Consciente que o título está próximo, o elenco trabalha firme para alcançar o êxito dentro de campo e entrar embalado no Brasileirão.

Força Máxima

Empolgados, os atletas do Coxa trabalham no CT e dão ao técnico Gustavo Morínigo a chance de contar com todos os jogadores do grupo.

Henrique e Willian Farias, fora do primeiro jogo, foram liberados e podem atuar no Couto Pereira. Confira a provável escalação: Alex Muralha; Warley, Henrique, Luciano Castán e Egídio (Guilherme Biro); Willian Farias, Andrey e Thonny Anderson; Igor Paixão, Alef Manga e Léo Gamalho.