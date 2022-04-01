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futebol

Coritiba vai com força máxima para conquistar o Campeonato Paranaense

Gustavo Morínigo terá à disposição o seu elenco para tentar o primeiro título no comando do Coxa...
LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2022 às 17:06

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 17:06

No próximo domingo, o Coritiba volta a campo pelo Paranaense e precisa de um simples empate contra o Maringá para confirmar o título estadual.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Consciente que o título está próximo, o elenco trabalha firme para alcançar o êxito dentro de campo e entrar embalado no Brasileirão.
Força Máxima
Empolgados, os atletas do Coxa trabalham no CT e dão ao técnico Gustavo Morínigo a chance de contar com todos os jogadores do grupo.
Henrique e Willian Farias, fora do primeiro jogo, foram liberados e podem atuar no Couto Pereira. Confira a provável escalação: Alex Muralha; Warley, Henrique, Luciano Castán e Egídio (Guilherme Biro); Willian Farias, Andrey e Thonny Anderson; Igor Paixão, Alef Manga e Léo Gamalho.
Crédito: (Divulgação/Coritiba

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