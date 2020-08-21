Coritiba trabalha para fechar com diretor de futebol

O início do Campeonato Brasileiro chacoalhou o ambiente do Coritiba. Sem nenhum ponto e afundado na lanterna da competição, o Coxa resolveu demitir o técnico Eduardo Barroca e o diretor de futebol, Rodrigo Pastana.Se no campo do novo treinador o nome de Jorginho é o favorito para assumir o posto, a diretoria trabalha para escolher o novo home forte do futebol.
Candidatos
De acordo com o portal Tribuna do Paraná, o nome de Paulo Pelaipe é um dos mais fortes dentro da diretoria. Com vasta experiência no mercado, ele fez parte do projeto do Flamengo, que levou o Brasileirão e Libertadores na temporada passada.
Outro ponto que pesa a favor do dirigente é que ele trabalhou no Coxa na temporada 2018, ou seja, conhece o ambiente do clube.
O concorrente de Pelaipe é William Thomas, que tem uma passagem longa no Athletico, que durou de 2013 a 2018. Além do Furacão, ele também acumula passagens pelo Atlético Nacional e Santos.