Coritiba terá interesse especial na partida entre CRB x Brusque

Além de vencer seu jogo na 17ª Rodada e contar com a derrota do Náutico por 2 a 0 contra o Sampaio Corrêa que manteve sua liderança na Série B do Brasileirão, o Coritiba pode ser novamente beneficiado com o resultado de um dos jogos que fecham a rodada: CRB e Brusque. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO time alagoano está, atualmente, na quinta colocação com 28 pontos e tem a chance matemática de dar um verdadeiro salto na tabela em caso de vitória na noite desta quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), no Rei Pelé. Isso porque, do quinto lugar, o triunfo leva o CRB para a vice-liderança.