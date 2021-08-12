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futebol

Coritiba terá interesse especial na partida entre CRB x Brusque

Confronto desta quinta-feira (12) pode colaborar para solidificação da equipe no grupo dos quatro primeiros e distância na ponta da tabela...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 15:48

LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 15:48
Crédito: Léo Gamalho fez os dois gols na vitória contra o Brasil-Pel (Divulgação/Coritiba
Além de vencer seu jogo na 17ª Rodada e contar com a derrota do Náutico por 2 a 0 contra o Sampaio Corrêa que manteve sua liderança na Série B do Brasileirão, o Coritiba pode ser novamente beneficiado com o resultado de um dos jogos que fecham a rodada: CRB e Brusque. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO time alagoano está, atualmente, na quinta colocação com 28 pontos e tem a chance matemática de dar um verdadeiro salto na tabela em caso de vitória na noite desta quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), no Rei Pelé. Isso porque, do quinto lugar, o triunfo leva o CRB para a vice-liderança.
Caso isso ocorra, a diferença do Coritiba para o primeiro time fora do G4 naturalmente diminuirá para quatro pontos além de ver outra equipe ficar mais perto na classificação pensando na briga pelo título nacional.
A primeira partida que os comandados do técnico paraguaio Gustavo Morínigo terão para defender a liderança será no próximo sábado (14). Por coincidência, o palco será justamente o mesmo Rei Pelé, às 16h30, mas enfrentando o CSA.

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