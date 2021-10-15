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Coritiba tenta quebrar seca de gols contra o Vasco da Gama

Líder da Série B, o Coxa não balançou a rede nos últimos dois jogos do torneio nacional...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2021 às 11:29

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 11:29

Crédito: Reprodução/SporTV
No próximo sábado, o Coritiba volta a campo pela Série B e o adversário é o Vasco da Gama, rival que tenta subir na tabela e brigar pelo acesso.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Se o Vasco quer o G-4, o Coxa tenta somar pontos para manter a liderança do torneio nacional e se aproximar da elite.
No momento, o time de Gustavo Morínigo aparece com 54 pontos, dois a mais que o Botafogo, seu concorrente direto.
Gols
Para vencer o Vasco e tranquilizar o ambiente, o Coxa vai precisar melhorar o seu desempenho ofensivo, que nos últimos dois jogos passou em branco (Remo e Cruzeiro).
No momento, o Coxa é o 5º melhor sistema ofensivo da competição, com 35 gols. O Bota tem o melhor ataque, com 42 gols.

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