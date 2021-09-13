Coritiba se consolida na liderança da Série B e abre vantagem para os rivais

Crédito: Divulgação/Coritiba

O Coritiba nada de braçadas na briga para voltar à elite do futebol nacional e fica cada vez mais perto do acesso.

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Na última rodada, o Coxa levou a melhor contra o Brusque dentro de casa e contou com a jornada negativa dos rivais, que fizeram a distância para fora do G-4 aumentar.

Agora, o Coritiba aparece na ponta da Série B com 45 pontos conquistados. O Avaí, primeiro time fora do grupo de acesso tem 37 pontos.

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