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futebol

Coritiba se consolida na liderança da Série B e abre vantagem para os rivais

Coxa dispara na liderança do torneio nacional e fica mais perto do acesso...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2021 às 20:55

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 20:55

Crédito: Divulgação/Coritiba
O Coritiba nada de braçadas na briga para voltar à elite do futebol nacional e fica cada vez mais perto do acesso.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na última rodada, o Coxa levou a melhor contra o Brusque dentro de casa e contou com a jornada negativa dos rivais, que fizeram a distância para fora do G-4 aumentar.
Agora, o Coritiba aparece na ponta da Série B com 45 pontos conquistados. O Avaí, primeiro time fora do grupo de acesso tem 37 pontos.
Calendário
O time de Gustavo Morínigo volta a campo na próxima sexta-feira, quando encara o Vila Nova, dentro do Couto Pereira.

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