Coritiba quer faturar o título do turno da Série B contra a Ponte Preta

Crédito: Centroavante Léo Gamalho é uma das esperanças do Coxa (Divulgação/Coritiba

A terça-feira é decisiva para o Coritiba na Série B. Após perder do CSA no fim de semana, o Coxa segurou a liderança graças ao tropeço do CRB.

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Agora, diante da Ponte Preta, a ordem do técnico Gustavo Morínigo e elenco é vencer de qualquer maneira para não perder o embalo.

Além de somar três pontos, um fator que motiva o Coritiba é garantir o simbólico título de campeão do turno.