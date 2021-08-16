Coritiba quer faturar o título do turno da Série B contra a Ponte Preta

A terça-feira é decisiva para o Coritiba na Série B. Após perder do CSA no fim de semana, o Coxa segurou a liderança graças ao tropeço do CRB.
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Agora, diante da Ponte Preta, a ordem do técnico Gustavo Morínigo e elenco é vencer de qualquer maneira para não perder o embalo.
Além de somar três pontos, um fator que motiva o Coritiba é garantir o simbólico título de campeão do turno.
Com 33 pontos, o Coxa está um a frente do CRB. Ou seja, se vencer a Macaca, o time do Couto Pereira fica com a ‘taça’. Se perder ou empatar, o jeito será torcer contra o rival.