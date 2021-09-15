Coritiba quer engatar sequência positiva no Couto Pereira

Líder da Série B, o Coritiba volta a campo na próxima sexta-feira e o adversário é o Vila Nova, no Couto Pereira.
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De olho em somar pontos para ficar mais perto do acesso, o Coxa quer engatar mais uma boa sequência de resultados dentro da sua casa.
Na rodada passada, o time de Gustavo Morínigo venceu o Brusque por 4 a 0. Porém, no último jogo como mandante, a equipe havia sido derrotada pelo Botafogo.
Campanha
Vale lembrar, que dentro de casa, dos 11 jogos disputados, o Coritiba somou 22 pontos, com cinco vitórias, cinco empates e uma derrota.