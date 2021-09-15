Coritiba quer engatar sequência positiva no Couto Pereira

Crédito: Reprodução/Twitter do Coritiba

Líder da Série B, o Coritiba volta a campo na próxima sexta-feira e o adversário é o Vila Nova, no Couto Pereira.

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De olho em somar pontos para ficar mais perto do acesso, o Coxa quer engatar mais uma boa sequência de resultados dentro da sua casa.

Na rodada passada, o time de Gustavo Morínigo venceu o Brusque por 4 a 0. Porém, no último jogo como mandante, a equipe havia sido derrotada pelo Botafogo.

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