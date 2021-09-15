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futebol

Coritiba quer engatar sequência positiva no Couto Pereira

Após bater o Brusque, o Coxa quer derrotar o Vila Nova-GO na próxima sexta-feira...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 22:28

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 22:28
Crédito: Reprodução/Twitter do Coritiba
Líder da Série B, o Coritiba volta a campo na próxima sexta-feira e o adversário é o Vila Nova, no Couto Pereira.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
De olho em somar pontos para ficar mais perto do acesso, o Coxa quer engatar mais uma boa sequência de resultados dentro da sua casa.
Na rodada passada, o time de Gustavo Morínigo venceu o Brusque por 4 a 0. Porém, no último jogo como mandante, a equipe havia sido derrotada pelo Botafogo.
Campanha
Vale lembrar, que dentro de casa, dos 11 jogos disputados, o Coritiba somou 22 pontos, com cinco vitórias, cinco empates e uma derrota.

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