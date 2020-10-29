Coritiba precisa de cinco jogos para vencer uma no Brasileirão

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A situação do Coritiba está mais do que delicada no Campeonato Brasileiro. Com uma série de resultados negativos, o time sofre para encontrar um novo técnico e a missão fica mais difícil a cada dia que passa.Em 18 jogos disputados, o Coxa venceu apenas quatro vezes, algo que certamente deixa diretoria e torcida preocupados para a sequência da temporada.

Com base nos números, o Coritiba vence um a cada cinco jogos que disputa. Se continuar neste ritmo, a tendência é que o time do Couto Pereira encerre o torneio entre nove e dez vitórias, desempenho que dificilmente mantém um time na elite do futebol nacional.

O próximo desafio do Coxa é o Atlético-GO, no Couto Pereira. Se o time quiser mudar o seu panorama no Brasileirão, não resta alternativa a não ser vencer um possível rival contra a queda.

Última Vitória