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Coritiba precisa de cinco jogos para vencer uma no Brasileirão

Baixo aproveitamento no torneio nacional deixa o Coxa na zona de rebaixamento...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 16:36

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 16:36
Crédito: Divulgação Twitter
A situação do Coritiba está mais do que delicada no Campeonato Brasileiro. Com uma série de resultados negativos, o time sofre para encontrar um novo técnico e a missão fica mais difícil a cada dia que passa.Em 18 jogos disputados, o Coxa venceu apenas quatro vezes, algo que certamente deixa diretoria e torcida preocupados para a sequência da temporada.
Com base nos números, o Coritiba vence um a cada cinco jogos que disputa. Se continuar neste ritmo, a tendência é que o time do Couto Pereira encerre o torneio entre nove e dez vitórias, desempenho que dificilmente mantém um time na elite do futebol nacional.
O próximo desafio do Coxa é o Atlético-GO, no Couto Pereira. Se o time quiser mudar o seu panorama no Brasileirão, não resta alternativa a não ser vencer um possível rival contra a queda.
Última Vitória
O último jogo que o torcedor do Coritiba saiu de campo alegre com a atuação foi no dia 14 de outubro, quando bateu o Palmeiras por 3 a 1.

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