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Coritiba pode abrir vantagem na liderança da Série B

Com empate do Botafogo, o Coxa pode abrir cinco pontos de vantagem na classificação...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 out 2021 às 20:01

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 20:01

Crédito: Divulgação/Coritiba
Sem vencer nas últimas três rodadas da Série B, o Coritiba tem um desafio importante no fim de semana, quando encara o Vasco, fora de casa.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Além de tentar encerrar esse jejum de triunfos, o Coxa pode abrir uma nova vantagem na liderança do torneio nacional.
Com 54 pontos, o Coritiba está na ponta da classificação e tem o Botafogo como principal perseguidor, com 52 pontos. Porém, o Fogão já atuou na rodada e empatou.
Sendo assim, a vitória em São Januário pode colocar o time paranaense numa situação mais confortável.

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