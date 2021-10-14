Coritiba pode abrir vantagem na liderança da Série B

Crédito: Divulgação/Coritiba

Sem vencer nas últimas três rodadas da Série B, o Coritiba tem um desafio importante no fim de semana, quando encara o Vasco, fora de casa.

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Além de tentar encerrar esse jejum de triunfos, o Coxa pode abrir uma nova vantagem na liderança do torneio nacional.

Com 54 pontos, o Coritiba está na ponta da classificação e tem o Botafogo como principal perseguidor, com 52 pontos. Porém, o Fogão já atuou na rodada e empatou.