Coritiba perde Rodrigo Muniz que tem retorno solicitado pelo Flamengo

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Na mesma semana em que o Coritiba anunciou a chegada de um reforço para o sistema ofensivo como foi com Osman, o clube parece que perderá uma de suas alternativas no mesmo setor como é o caso do jovem Rodrigo Muniz.

Segundo informação inicialmente divulgada pelo jornalista Venê Casagrande, do portal 'O Dia', o Flamengo, dono dos direitos do atleta formado no clube carioca, teve o pedido de retorno a Gávea solicitado diretamente pelo técnico Rogério Ceni.

Com 19 anos de idade, Rodrigo chegou ao Verdão do Alto da Glória depois de muitas conversas entre as diretorias e com o compromisso de que, havendo o desejo do Flamengo, o atleta poderia ser acionado a qualquer momento para reforçar a equipe do Rio de Janeiro.