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futebol

Coritiba perde Rodrigo Muniz que tem retorno solicitado pelo Flamengo

Centroavante era uma das três opções que o técnico Jorginho contava no plantel ao lado de Ricardo Oliveira e Pablo Thomaz...

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 11:53

LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 11:53
Crédito: Divulgação Twitter
Na mesma semana em que o Coritiba anunciou a chegada de um reforço para o sistema ofensivo como foi com Osman, o clube parece que perderá uma de suas alternativas no mesmo setor como é o caso do jovem Rodrigo Muniz.
Segundo informação inicialmente divulgada pelo jornalista Venê Casagrande, do portal 'O Dia', o Flamengo, dono dos direitos do atleta formado no clube carioca, teve o pedido de retorno a Gávea solicitado diretamente pelo técnico Rogério Ceni.
Com 19 anos de idade, Rodrigo chegou ao Verdão do Alto da Glória depois de muitas conversas entre as diretorias e com o compromisso de que, havendo o desejo do Flamengo, o atleta poderia ser acionado a qualquer momento para reforçar a equipe do Rio de Janeiro.
Assim, a tendência é que a passagem de Rodrigo Muniz se encerre no Coxa com apenas seis partidas realizadas e um gol marcado. O tento em questão aconteceu no revés diante do Ceará em 24 de outubro na derrota da equipe paranaense por 2 a 1.

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