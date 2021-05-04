Coritiba perde em casa para o FC Cascavel em jogo de cinco gols

Coritiba e FC Cascavel fizeram um jogo extremamente movimentado na noite desta segunda-feira (3), no Couto Pereira e que terminou com a derrota dos donos da casa para o time comandado pelo ex-jogador Tcheco, por 3 a 2.
Primeiro tempo:
A etapa inicial foi de domínio do Cascavel e os visitantes chegaram com perigo pela primeira vez aos 10 minutos. Em boa troca de passes, o lateral-esquerdo Carlinhos recebeu na entrada da área, chutou com perigo e a bola passou próxima ao travessão dos donos da casa.
Aos 14 o Cascavel chegou novamente e quase abriu o placar com Gama, que chutou de fora da área. A bola desviou e obrigou Wilson a trabalhar no Couto Pereira.
De tanto criar, os visitantes chegaram ao primeiro gol da partida aos 20 minutos com um belo chute de Léo Itaperuna, que soltou o pé da entrada da área e colocou a bola no ângulo da meta defendida por Wilson.
Imparável, o Cascavel quase ampliou o placar aos 25 minutos. Em mais uma boa jogada, Carlinhos recebeu pela esquerda, chutou cruzado e obrigou Wilson a salvar o Coxa Branca novamente.
A primeira chegada com perigo dos donos da casa saiu apenas aos 31 minutos, com Léo Gamalho. O centroavante recebeu de Rafinha, girou e chutou com perigo para o goleiro Ricardo.
Aos 38 minutos o Coritiba chegou novamente com perigo e só não empatou a partida por um milagre de Ricardo. Após cruzamento de Igor, Léo Gamalho cabeceou para boa defesa do arqueiro visitante. No rebote, Waguininho cabeceou novamente e o goleiro do Cascavel salvou novamente, em cima da linha.
Dono das melhores chances de gol da primeira etapa, o Cascavel chegou novamente com perigo aos 44 minutos. Em ótimo contra-ataque, Oberdan se livrou da marcação e só não marcou por (mais) uma intervenção de Wilson.
Segundo tempo:
Atrás do placar, o Coritiba partiu ao ataque na segunda etapa e aos 9 minutos conseguiu o empate com Léo Gamalho, de pênalti, após um toque de mão na área do Cascavel. Na cobrança, o centroavante deslocou Ricardo e deu números iguais ao marcador do Couto Pereira.
Apesar do empate, não demorou para o Cascavel voltar ao comando no placar. Aos 18 minutos, em boa troca de passes, Diego Giaretta aproveitou e se jogou dentro da área, finalizando cruzado e tirando as chances de defesa de Wilson.
Aos 28 minutos o Cascavel ampliou o placar no Couto Pereira. Após cruzamento de João Pedro, o zagueiro Luciano Castán perdeu o equilíbrio e ao tentar cortar, cabeceou para o próprio gol e fez 3 a 1 para os visitantes.
Com dois gols atrás do placar, o Coxa Branca não desistiu, seguiu buscando o jogo e foi premiado aos 36 minutos, com uma pintura de Willian Farias. De muito longe, o volante soltou uma bomba. A bola ainda tocou no travessão antes de entrar na meta do goleiro Ricardo.
Ficha técnica
Coritiba 2 x 3 FC Cascavel:
Local: Couto Pereira, Coritiba (PR)Data-Horário: 03/05/2021 - 20h (de Brasília)Árbitro: Luiz Alexandre Fernandes (PR)Auxiliares: Weber Felipe Silva (PR) e Reube Dobrychlop dos Reis (PR)Cartões amarelos: Rafinha, Nathan Ribeiro, Cerutti, Léo Gamalho (COR); Ricardo (CAS)Gols: Léo Itaperuna (20'/1ºT), Léo Gamalho (9'/2ºT), Diego Giaretta (18'/2ºT), Luciano Castán - contra - (28'/2ºT)
Coritiba: Wilson; Igor, Wellington Carvalho (Nathan Ribeiro, aos 36/2ºT), Luciano Castán e Romário; Willian Farias, Val (Jhony Douglas, aos 42/2ºT) e Rafinha (Tailson, aos 36/2ºT); Waguininho (Cerutti, aos 17/2ºT), Igor Paixão (Dalberto, aos 18/2ºT) e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo.
FC Cascavel: Ricardo; Lucas, Diego Giaretta e Willian; Libano, Oberdan, Robinho (Peu, aos 41/2ºT), Gama e Carlinhos (Afonso, aos 35/2ºT); Léo Itaperuna (Duda, aos 35/2ºT) e Rogério (João Pedro, aos 26/2ºT). Técnico: Tcheco.