Coritiba passa por mudanças na área administrativa

Através de dois comunicados emitidos pelo Coritiba no início da tarde dessa segunda-feira (14), o clube movimentou a área administrativa com a mudança na presidência e também na gerência da área de Mercado, Captação e Prospecção. >Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!No caso do posto executivo máximo, o eleito Renato Follador segue internado com Covid-19 desde o dia 1° de junho em quadro clínico que apresentou piora considerável na última semana ao ponto da necessidade de intubação. Com isso, o vice-presidente Juarez Moraes e Silva foi nomeado pelo Conselho Administrativo como presidente interino até a plena recuperação de Follador.
Já pensando na área que visa a possibilidade de bons valores serem agregados a categoria de base ou mesmo ao profissional do Verdão, Thiago Gasparino deixa a gerência onde, segundo informou o comunicado oficial, ele irá seguir "em um novo projeto pessoal e profissional".
As modificações na parte organizacional do Coritiba ocorrem na semana onde o time terá uma partida de suma importância válida pela terceira fase da Copa do Brasil.
Depois de perder no Couto Pereira por 1 a 0 para o Flamengo, a equipe de Gustavo Morínigo enfrenta os cariocas no embate decisivo da próxima quarta-feira (16) tendo de vencer por pelo menos um gol de diferença para forçar as penalidades máximas. Em caso de triunfo no Maracanã por dois gols de diferença, a classificação viria no tempo normal.