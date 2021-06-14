Coritiba passa por mudanças na área administrativa

Crédito: Divulgação/Coritiba

Através de dois comunicados emitidos pelo Coritiba no início da tarde dessa segunda-feira (14), o clube movimentou a área administrativa com a mudança na presidência e também na gerência da área de Mercado, Captação e Prospecção. >Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!No caso do posto executivo máximo, o eleito Renato Follador segue internado com Covid-19 desde o dia 1° de junho em quadro clínico que apresentou piora considerável na última semana ao ponto da necessidade de intubação. Com isso, o vice-presidente Juarez Moraes e Silva foi nomeado pelo Conselho Administrativo como presidente interino até a plena recuperação de Follador.

Já pensando na área que visa a possibilidade de bons valores serem agregados a categoria de base ou mesmo ao profissional do Verdão, Thiago Gasparino deixa a gerência onde, segundo informou o comunicado oficial, ele irá seguir "em um novo projeto pessoal e profissional".

As modificações na parte organizacional do Coritiba ocorrem na semana onde o time terá uma partida de suma importância válida pela terceira fase da Copa do Brasil.