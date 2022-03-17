Coritiba ostenta invencibilidade no Couto Pereira em 2022

No próximo domingo, o Coritiba recebe o Cianorte e tenta confirmar a sua vaga na semifinal do Campeonato Paranaense.

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Com a vitória por 1 a 0 na casa do rival, o Coxa precisa apenas do empate para continuar vivo no torneio estadual.

Couto Pereira

Para sacramentar a classificação, o Coritiba se apoia no bom desempenho dentro da sua casa. Nesta temporada, em cinco jogos no Couto Pereira, a equipe não perdeu.

Números:

5 jogos3 vitórias2 empates6 gols marcados1 gol sofrido