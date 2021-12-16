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futebol

Coritiba negocia com Régis, destaque do Guarani na Série B

Meia do Bugre tem contrato até o final do ano, com extensão até o término do Campeonato Paulista de 2022
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LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 17:10

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 17:10

O Coritiba iniciou conversas com o meia Régis. O jogador foi um dos destaques do Guarani na Série B e tem contrato até o final deste ano, com extensão até o fim do estadual de 2022. A informação é do site ‘ge’.> Dois nomes do elenco estão de saída do Coritiba
Régis foi um dos destaques do Guarani na temporada que deixou o clube em sexto colocado da Série B. O meia atuou em 29 partidas no campeonato, marcou nove gols e deu 10 assistências.
O Coritiba vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2022 e começa a preparação para reforçar seu elenco. Até agora, o clube ainda não realizou contratações, mas despertou interesse em Hyoran, Moisés e Copete.
Crédito: Régis,meiadoGuaraniqueestánamiradoCoritiba(Foto:Divulgação/Guarani/ThomazMarostegan

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