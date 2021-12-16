Coritiba negocia com Régis, destaque do Guarani na Série B

O Coritiba iniciou conversas com o meia Régis. O jogador foi um dos destaques do Guarani na Série B e tem contrato até o final deste ano, com extensão até o fim do estadual de 2022. A informação é do site ‘ge’.> Dois nomes do elenco estão de saída do Coritiba

Régis foi um dos destaques do Guarani na temporada que deixou o clube em sexto colocado da Série B. O meia atuou em 29 partidas no campeonato, marcou nove gols e deu 10 assistências.

O Coritiba vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2022 e começa a preparação para reforçar seu elenco. Até agora, o clube ainda não realizou contratações, mas despertou interesse em Hyoran, Moisés e Copete.