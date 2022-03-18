Coritiba não terá Willian Farias para encarar o Cianorte

O sábado é decisivo para o Coritiba no estadual e o técnico Gustavo Morínigo faz os últimos ajustes na equipe que encara o Cianorte, no Couto Pereira.

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O principal desfalque do time é o volante Willian Farias, que apresentou um edema na coxa direita e por isso está fora de combate.

De acordo com o departamento médico do Coxa, a lesão ocorreu diante do Pouso Alegre-MG pela Copa do Brasil e ainda não foi curada.

Com a ausência do meio-campista, quem fica com a vaga é Gustavo Bochecha, que já participou do primeiro duelo fora de casa.