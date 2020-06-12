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futebol

Coritiba não recebe linha de crédito da CBF; Entenda

Por ainda não ter contrato de transmissão com a Rede Globo, o Coxa não vai receber os R$ 5 milhões...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2020 às 20:14

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 20:14

Crédito: Rádio Transamérica Curitiba
Se a situação financeira do Coritiba já não é das melhores, ela ficou ainda mais complicada após a reunião da CBF na última segunda-feira, quando o Coxa foi informado que não teria acesso a linha de crédito de R$ 100 milhões da entidade.E MAIS:Concurso 'Manto da Massa' tem seu vencedor e Galo vai produzir a camisa escolhida em votaçãoDestaque do Midtjylland, Paulinho diz que vive seu melhor momento na DinamarcaNo Paraguai, General Díaz tem sérios problemas para retomar os trabalhosDe acordo com a Tribuna do Paraná, o motivo da ‘rejeição’ é que o clube ainda não assinou contrato de direitos de transmissão com a Rede Globo, que antecipou uma quantia referente a vota do campeonato aos clubes que já assinaram com ela.
Antes da crise do coronavírus, Coxa e emissora tentaram assinaram um acordo, mas por conta da pandemia as conversas foram suspensas e ainda não existe uma previsão de retomada.
Vale lembrar que, além do Coritiba, o Bragantino, que também veio da Série B, são os únicos da elite do futebol nacional que não ostentam contrato de transmissão com o canal carioca. E MAIS:

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