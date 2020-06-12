Coritiba não recebe linha de crédito da CBF; Entenda

Se a situação financeira do Coritiba já não é das melhores, ela ficou ainda mais complicada após a reunião da CBF na última segunda-feira, quando o Coxa foi informado que não teria acesso a linha de crédito de R$ 100 milhões da entidade.E MAIS:Concurso 'Manto da Massa' tem seu vencedor e Galo vai produzir a camisa escolhida em votaçãoDestaque do Midtjylland, Paulinho diz que vive seu melhor momento na DinamarcaNo Paraguai, General Díaz tem sérios problemas para retomar os trabalhosDe acordo com a Tribuna do Paraná, o motivo da ‘rejeição’ é que o clube ainda não assinou contrato de direitos de transmissão com a Rede Globo, que antecipou uma quantia referente a vota do campeonato aos clubes que já assinaram com ela.