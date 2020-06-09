Coritiba mostra detalhes do novo uniforme para sócios

O torcedor do Coritiba teve uma surpresa agradável nesta terça-feira. Através das redes sociais, o clube divulgou detalhes da sua nova camisa, que será lançada nos próximas semanas.E MAIS:David Luiz pode deixar o Arsenal e acertar com o Zenit, da RússiaDIÁRIO L! DA COPA DE 70: Antes de encarar a Romênia, Seleção recebe visita de ingleses no CTDimitri fala sobre adaptação à rotina de treinamentos na pandemiaComo é normal neste momento, o departamento de comunicação adotou o suspense. Apenas alguns pedaços foram revelados, como, por exemplo, a gola que é retrô.