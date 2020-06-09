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futebol

Coritiba mostra detalhes do novo uniforme para sócios

Camisa da marca 1909 será lançada nas próximas semanas e levanta a expectativa na torcida...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2020 às 17:44

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 17:44

Crédito: Divulgação/Uniforme
O torcedor do Coritiba teve uma surpresa agradável nesta terça-feira. Através das redes sociais, o clube divulgou detalhes da sua nova camisa, que será lançada nos próximas semanas.E MAIS:David Luiz pode deixar o Arsenal e acertar com o Zenit, da RússiaDIÁRIO L! DA COPA DE 70: Antes de encarar a Romênia, Seleção recebe visita de ingleses no CTDimitri fala sobre adaptação à rotina de treinamentos na pandemiaComo é normal neste momento, o departamento de comunicação adotou o suspense. Apenas alguns pedaços foram revelados, como, por exemplo, a gola que é retrô.
Vale lembrar que, assim como outros clubes do país, o Coritiba tem a sua marca própria de uniforme, que é a 1909. O nome faz menção a data de fundação do clube.
Valores
Com a intenção de estreitar ainda mais a relação com as arquibancadas, o Coritiba fez um desconto de 20% do valor da camisa para os sócios, que fica por R$ 183,20. E MAIS:

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