Coritiba fica no empate com o Vitória e se mantém isolado na liderança da Série B

Nesta quarta-feira (22), Vitória e Coritiba se enfrentaram no Estádio Barradão, em duelo válido pela 25ª rodada da Série B. Após primeiro tempo morno, as equipes protagonizaram um bom duelo na segunda etapa, mas os goleiros foram os grandes destaques e deixaram o marcador sem gols.
Com o resultado, o Coxa Branca se mantém líder isolado da competição com 49 pontos, sendo quatro de diferença para o Goiás, segundo colocado. No sábado (25), a equipe recebe o Guarani, no Couto Pereira, às 21h (horário de Brasília). Enquanto isso, o Rubro-Negro continua amargando a 17ª colocação, a primeira da zona de rebaixamento, com 25 tentos. O time volta a campo cinco horas antes, quando encara o Londrina, fora de casa.
A partida começou com o Coritiba se movimentando mais, mas sem criar grandes jogadas. O atacante Igor Paixão tentou simular um pênalti, mas a arbitragem não caiu e ainda amarelou a camisa 98. Com sete minutos, após troca de passes, os jogadores reclamaram da bola estar murcha e foi trocada. Logo depois, Marcinho cobrou falta, a bola desviou na barreira e perto.
Duelo ficou morno, as equipes poucoiam e concentravam as ações no meio-campo. Mais tarde, Waguininho tentou ação na direita, a bola retornou para seus pés e a camisa 13 bateu direto, mas sem levar perigo. Em seguida, Val tentou de fora, mas o perigo foi com Igor Paixão, que passe por Robinho, ajeitou e bateu para grande defesa de Lucas Arcanjo. Em seguida, Robinho deu mais um bom toque, desta vez, Wellington Carvalho ganhou no alto, mas testou para fora.
Animou ...
Na volta do intervalo, o confronto ficou mais animado, após bela triangulação com Eron e Marcinho, Fernando Neto bateu no cantinho, porém Wilson se esticou todo e conseguiu a intervenção. Igor Paixão viu o goleiro Arcanjo fora do gol e tentou um chute do meio-campo e Roberto finalizou cruzado e quase marcou para o Vitória.
Mais tarde, duas boas oportunidades para os donos da casa marcarem. Primeiro, Caíque Souza adicionado na entrada da grande área, bateu forte e Wilson defendeu. Logo depois, Wesley erigido de Marcinho e bateu de primeira, para fora.
Os lances serviram para acordar os visitantes, que foi mais presente ao ataque e tiveram duas vantagens com Léo Gamalho, sendo um segundo um cabeceio que passou perto da viagem. Em seguida, Igor Paixão predeterminada na esquerda, cruzou e Natanael chegou batendo com perigo. Logo depois, em cruzamento, Waguininho conseguiu o desvio, todavia Lucas Arcanjo salvou.
Sem maiores oportunidades, as equipes conhecidas com o 0 x 0 estancado no placar, no Estádio do Barradão. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA VITÓRIA 0 X 0 CORITIBA Local: Estádio do Barradão, Salvador-BA Data / horário: 22 de setembro de 2021, às 19h (horário de Brasília) Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL) Auxiliar 1: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) Auxiliar 2: Brigida Cirilo Ferreira (AL) VAR : Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) Gols marcados : Cartões amarelos : Robinho, Willian Farias, Igor Paixão (Coritiba), Bruno Oliveira, Wallace Reis, João Pedro ( Vitória)
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Van (Raul Plata 26 '/ 2T), Wallace Reis, Mateus Moraes e Roberto; Cedric (João Pedro 26 '/ 2T), Fernando Neto e Bruno Oliveira (Soares 26' / 2T); Marcinho, Caíque Souza (Mateusinho 30 '/ 2T) e Eron (Wesley Pionteck 10' / 2T). Técnico: Wagner Lopes.
CORITIBA: Wilson; Natanael, Henrique, Wellington Carvalho e Guilherme Biro; Willian Farias (Gustavo Bochecha 42 '/ 2T), Val (Matheus Sales 19' / 2T) e Robinho (Rafinha 19 '/ 2T); Waguininho (Guilherme Azevedo 42 '/ 2T), Igor Paixão e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo.