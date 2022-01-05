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futebol

Coritiba espera resposta do meia Régis

Coxa está em busca de contratações para a temporada e o meio-campista é uma das prioridades...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 11:49

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 11:49

O Coritiba está no mercado atrás de um reforço para comandar o meio-campo da equipe e o nome principal da diretoria é Régis.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Aos 29 anos, o jogador que se destacou no Guarani, negocia com o Coxa e recebeu uma oferta, segundo o ge.
A expectativa é que Régis dê um retorno positivo até sexta-feira e seja anunciado como novo reforço do clube.
Números
Durante a campanha na Série B de 2021, Régis participou de 29 jogos, com nove gols e 10 assistências.
Crédito: RégisfoidestaquedoGuaraniem2021(FOTO:CelsoCongilio/GuaraniFC

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