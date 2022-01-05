Coritiba espera resposta do meia Régis

O Coritiba está no mercado atrás de um reforço para comandar o meio-campo da equipe e o nome principal da diretoria é Régis.

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Aos 29 anos, o jogador que se destacou no Guarani, negocia com o Coxa e recebeu uma oferta, segundo o ge.

A expectativa é que Régis dê um retorno positivo até sexta-feira e seja anunciado como novo reforço do clube.

Números

Durante a campanha na Série B de 2021, Régis participou de 29 jogos, com nove gols e 10 assistências.